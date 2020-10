Giochi Nintendo Switch: Pikmin 3 Deluxe e i titoli della settimana (26 ottobre 2020)

La settimana del 26 ottobre 2020 è ufficialmente cominciata, e noi torniamo con un nuovo articolo, in cui vi illustreremo tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch nei prossimi sette giorni. Ricordate che sulle nostre pagine è anche già presente un articolo pensato per tutti i giochi in uscita su PS4.



Uno dei titoli più importanti in arrivo questa settimana su Nintendo Switch sarà Pikmin 3 Deluxe. "Controlla una capace truppa di minuscole creature ed esplora un pianeta ostile sfruttando sapientemente un mix di azione e strategia. Vai a caccia di preziose risorse, risolvi rompicapi e affronta potenti creature usando le abilità uniche dei vari tipi di Pikmin mentre ti fai strada tra i variegati scenari del gioco. Ci saranno una innovativa modalità coopertiva, un nuovo prologo e un epilogo, novità nell'esperienza di gioco e la Piklopedia". La data di lancio da tenere d'occhio è quella del 30 ottobre 2020; perché non dare un'occhiata, intanto, a tutti i Pikmin?



Anche Oddworld: New 'n' Tasty! è in arrivo su Nintendo Switch (il 27 ottobre 2020). "Esplora antiche rovine, sfuggi a bestie carnivore e orde di creature dal grilletto facile nei panni di Abe, l'eroe della versione fantasticamente rivisitata del classico per PlayStation Abe's Oddysee. Un tempo addetto alle pulizie della più grande fabbrica di carni di Oddworld, Abe scopre per caso il piano segreto del suo capo di trasformare gli schiavi della RuptureFarms in gustosi snack della nuova linea di prodotti confezionati con carni. Abe dovrà salvarsi dai tritatutto, ma questo è solo l'inizio della sua Oddysee".



Ecco un elenco con tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch della settimana del 26 ottobre 2020, ordinati per data di lancio. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere con un bel commento.