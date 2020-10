Giochi PS4: Watch Dogs: Legion e tutte le uscite della settimana (26 ottobre 2020)

La settimana del 26 ottobre è ufficialmente cominciata: non è un periodo storico facilissimo per il nostro paese e per il resto del mondo, ma cerchiamo di smorzare un po' la tensione. Ad esempio analizzando tutti i giochi in uscita su PS4 dei prossimi sette giorni.



Questa è, innanzitutto, la settimana di Watch Dogs: Legion, il nuovo tripla A di Ubisoft. "In un futuro molto vicino, Londra sta affrontando il totale declino: le persone sono oppresse da uno stato di sorveglianza onniveggente, milizie private controllano le strade, e una temibile organizzazione criminale saccheggia i più vulnerabili. Il destino di Londra è nelle tue mani, e nella tua abilità di reclutare una nuova resistenza e reagire". Sarà disponibile su PlayStation 4 da giovedì 29 ottobre 2020, e il suo provato è già disponibile sulle nostre pagine.



Non finisce qui, ovviamente. Per esempio, dal 30 ottobre 2020 sarà disponibile su PlayStation 4 The Dark Pictures: Little Hope, il secondo capitolo nella serie antologica di avventure horror da parte di Supermassive Games. Questo secondo appuntamento sposta l'attenzione su di una piccola cittadina molto, molto inquietante.



E se i quiz televisivi sono ciò che avrete sempre sognato, Chi Vuol Essere Milionario? sarà disponibile a partire dal 29 ottobre 2020, sviluppato da Appeal e pubblicato da Microids.



Qui di seguito vi riportiamo un elenco con tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 nei prossimi sette giorni, ordinato per date di lancio. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere con un bel commento.