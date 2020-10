Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PS5, ray tracing analizzato da Digital Foundry

Marvel's Spider-Man: Miles Morales è stato protagonista di una nuova analisi tecnica effettuata da Digital Foundry e focalizzata in particolare sull'uso del ray tracing nella versione PS5 del gioco.

Sappiamo che Marvel's Spider-Man: Miles Morales può contare su tutta una serie di miglioramenti su PS5, e l'effettistica rappresenta senza dubbio un fattore fondamentale nel passaggio alla console next-gen di Sony.

Così John Linneman e Alex Battaglia si sono messi ad analizzare il recente video di gameplay con il primo boss fight di Marvel's Spider-Man: Miles Morales e le sequenze immediatamente successive, come quella in cui compare J. Jonah Jameson, per capire che tipo di lavoro è stato effettuato sulla grafica.

La gestione dei riflessi appare davvero convincente, e sebbene l'implementazione del ray tracing sia a bassa risoluzione, questa avviene all'interno di contesti visivamente molto ricchi ed elaborati.

Insomma, sembra che Insomniac Games abbia fatto nuovamente centro, portando già al lancio su PlayStation 5 un gioco dalla grafica straordinaria.