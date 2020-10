Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PS5, ecco i maggiori miglioramenti effettuati

Marvel's Spider-Man: Miles Morales è un gioco di lancio per PS5 ma uscirà anche su PS4, come è emerso un po' a sorpresa dopo l'ultima presentazione ufficiale di PS5 da parte di Sony, ma ci saranno comunque diversi elementi di differenziazione e miglioramenti evidenti sulla console next gen.

Game Informer ha effettuato un esteso speciale su Marvel's Spider-Man: Miles Morales in questi giorni e infine stilato una sorta di riassunto condensato dei maggiori miglioramenti che risultano visibili nella versione PS5 di Marvel's Spider-Man: Miles Morales rispetto al medesimo gioco su PS4 e anche al precedente in versione originale.

Uno dei maggiori fattori di distinzione è dato dall'eliminazione dei caricamenti in maniera quasi totale, con le transizioni da un luogo al chiuso alla mappa in stile open world che avvengono praticamente senza interruzioni e anche uno spostamento molto più repentino da un luogo all'altro del mondo di gioco.

Un altro cambiamento, particolarmente ovvio, è l'aumento del livello del dettaglio per quanto riguarda la grafica, che consente una riproduzione più ricca e convincente del mondo circostante il protagonista. In questi miglioramenti rientra anche l'applicazione del ray tracing in alcune scene.

Con la maggiore capacità dell'hardware di PS5, è inoltre stato possibile raggiungere un superiore livello qualitativo delle animazioni e delle espressioni dei personaggi. Insomniac Games ha utilizzato nuove tecnologie di scansione per attori e personaggi in modo da incrementare il realismo di questi.

L'azione su PS5 risulta più fluida ed esplosiva, con una maggiore densità e quantità di effetti, maggiore velocità e fluidità ad incrementare il dinamismo generale. Infine, l'uso del DualSense e delle sue particolari caratteristiche rende i combattimenti più coinvolgenti. A questo proposito, abbiamo visto qualcosa su combattimento e stealth in un video gameplay di Marvel's Spider-Man: Miles Morales nei giorni scorsi.