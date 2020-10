Marvel's Spider-Man: Miles Morales, un video gameplay mostra lo scontro con il primo boss

Marvel's Spider-Man: Miles Morales torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay, anche questo pubblicato in esclusiva da GameInformer, che mostra lo scontro con il primo boss e illustra dunque alcune scene inedite finora del gioco Insomniac Games.

Dal medesimo approfondimento della rivista, da cui era emerso già un po' di gameplay in un precedente trailer inedito, siamo venuti a conoscenza di alcune informazioni come risoluzione, frame-rate e dettagli sulla storia, ma in questo caso possiamo proprio vedere qualche frammento del gioco in azione.

Non è chiaro se GameInformer abbia avuto effettivamente la possibilità di provare Marvel's Spider-Man: Miles Morales, nel qual caso sarebbe praticamente una prima prova diretta in assoluto su PS5 per una redazione occidentale, ma da quanto riferito sembra che abbia piuttosto assistito a una dimostrazione più che provare con mano il gioco.

In ogni caso, le impressioni sono estremamente positive su questo nuovo capitolo spin-off da parte di Insomniac Games, che sembra essere ancora più ricco d'azione, essendo peraltro maggiormente concentrato rispetto al capitolo precedente, meno lungo e ampio di Marvel's Spider-Man ma più denso.

Lo scontro che vediamo nel video riportato sopra riguarda il primo incontro con Rhino, destinato a tornare come uno dei villain in questo capitolo, affrontato da entrambi gli Spider-Man proprio all'inizio della storia di Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Ricordiamo peraltro che il gioco sarà un titolo di lancio per PS5, disponibile all'uscita della nuova console Sony ma acquistabile in Italia già dal 12 novembre, in anticipo sul lancio.