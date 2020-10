Animal Crossing: New Horizons, quali animali catturare prima della fine di Ottobre

Ecco gli animali da catturare prima della fine di ottobre in Animal Crossing: New Horizons.

Halloween è alle porte. Mancano pochi giorni al grande evento che caratterizza l'aggiornamento di ottobre di Animal Crossing: New Horizons e che segnerà anche la fine del mese. E, come ben sapete ormai, ciò significa che diversi pesci e insetti ci lasceranno per dare spazio a nuove e bizzarre creature invernali.

Scopriamo quali animali catturare prima della fine di ottobre in Animal Crossing: New Horizons.



Pesci e insetti che non saranno più disponibili dalla fine di ottobre e quindi da catturare con priorità in Animal Crossing: New Horizons:

Insetti Farfalla gialla - 160 stelline - Dalle 4:00 alle 19:00 - Torna a marzo

Libellula rossa - 180 stelline - Dalle 8:00 alle 19:00 - Torna a settembre

Libellula depressa - 230 stelline - Dalle 8:00 alle 17:00 - Torna ad aprile

Libellula striata - 4500 stelline - Dalle 8:00 alle 17:00 - Torna a maggio

Cimice - 120 stelline - Tutto il giorno - Torna a marzo

Coccinella - 200 stelline - Dalle 8:00 alle 17:00 - Torna a marzo

Cicindela - 1500 stelline - Tutto il giorno - Torna a febbraio Pesci di lago Pesce gatto - 800 stelline - Dalle 16:00 alle 9:00 - Torna a maggio Pesci di fiume Tilapia - 800 stelline - Tutto il giorno - Torna a giugno

Pesce angelo - 3000 stelline - Dalle 16:00 alle 9:00 - Torna a maggio Pesci di mare Murena - 2000 stelline - Tutto il giorno - Torna ad agosto

Murena a nastro - 600 stelline - Tutto il giorno - Torna a giugno

Carago gigante (Molo) - 4500 stelline - Tutto il giorno - Torna a maggio

Lampuga (Molo) - 6000 stelline - Tutto il giorno - Torna a maggio Creature marine Anguilla di giardino - 1100 stelline - Dalle 4:00 alle 21:00 - Torna a maggio

Come catturare gli animali di ottobre Come potete vedere, diverse creature se ne andranno questo mese dalla nostra isola per poi tornare in primavera o estate. Immaginiamo che verranno sostituite da nuove specie invernali che ancora non abbiamo incontrato all'interno del gioco, anche perché se le sommiamo con le "perdite" dello scorso mese, la nostra isola si svuoterebbe da pesci e insetti se non ne vengono aggiunti altri.

Per catturare gli animali di questo mese non serve un grande ingegno, vi basterà girovagare per l'isola e in poco tempo riuscirete a ottenere ciò che vi manca.

Eccezione fatta per i due pesci del molo. Questi due sono abbastanza sfuggevoli, anche perché appaiono solo vicino ai moli, appunto (vi ricordiamo che non va calcolato quello dell'aeroporto, ma solo quello un po' sgangherato della vostra isola e quelli delle isole misteriose). Ci vorrà un po' per farli apparire, specialmente la lampuga. Quindi, vi consigliamo di fare una bella scorta di esche (le potete comprare da Mirco e Marco oppure crearle con le vongole filippine che si trovano scavando sotto la sabbia in corrispondenza degli schizzetti d'acqua) e di armarvi di molta pazienza. Entro la fine del mese dovreste riuscire a catturarli entrambi.