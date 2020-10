Manifold Garden su Xbox Series X e Series S al lancio delle console

Manifold Garden è in arrivo anche su Xbox Series X e Series S e sarà uno dei giochi di lancio delle console Microsoft, a quanto pare, attraverso una versione aggiornata a migliorata dell'originale.

William Chyr Studio ha annunciato che Manifold Garden tornerà sulle scene con una versione evoluta del suo particolare e interessante puzzle game in 3D il 10 novembre 2020, ovvero nel giorno di lancio di Xbox Series X e Series S, ponendo il titolo in questione direttamente all'interno della lineup di lancio delle console in questione.

In base a quanto riferito, Manifold Garden andrà a 4K e 60 frame al secondo su Xbox Series X e a 1440p e 60 frame al secondo su Xbox Series S. Coloro che possiedono già il gioco potranno scaricarlo gratis su Xbox Series X e Series S attraverso Smart Delivery.

Manifold Garden sarà disponibile in un primo momento esclusivamente su Xbox Series X e Series S e questo a quanto pare ha peraltro scatenato un piccolo caso: in particolare sul forum ResetEra, diversi utenti si sono subito scagliati contro Microsoft e il team del gioco accusandoli di aver effettuato un accordo di esclusiva temporale, ma il producer Syrenne McNulty ha spiegato che non è affatto così.

"Posso essere chiara su una cosa, non è stato firmato nessun accordo, non c'è stato nessun pagamento, riguardo questa politica di upgrade. Stavamo lavorando alla versione Xbox Series X e Series S e questa sarà pronta per il lancio delle console, non c'è nessuna teoria della cospirazione qui". Allo stesso modo, il fatto di non riferire date precise su PlayStation al di là di "rimanere sintonizzati" è una semplice iniziativa del team, senza implicazioni di business.

Insomma, semplicemente gli sviluppatori hanno probabilmente ricevuto prima il kit di sviluppo di Xbox Series X e Series S di quello PS5 ed è piuttosto bizzarro che si ritrovino a giustificarsi su un forum per questo motivo, in maniera simile a quanto successo con Sports Interactive e Football Manager 2020, vista la mancanza di versione PS5 anche per quest'ultimo.

Per saperne di più su questo gioco, vi rimandiamo alla recensione di Manifold Garden effettuata sulla versione Apple Arcade.