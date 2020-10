Xbox Series X e S, trasferimento salvataggi gratis da Xbox 360

Su Xbox Series X e S sarà possibile recuperare i salvataggi dei giochi Xbox 360 da cloud in maniera gratuita, ovvero non ci sarà la necessità di possedere l'abbonamento a Xbox Live Gold per utilizzare la funzionalità in questione.

Si tratta chiaramente di un altro elemento che rafforza la visione di Xbox Series X come macchina in grado di sfruttare in maniera intensiva la retrocompatibilità, nell'idea sempre di poter fornire il modo migliore per giocare a ben quattro generazione di Xbox tutte all'interno della nuova console Microsoft.

Per rimuovere ulteriori barriere in questo utilizzo di Xbox Series X per i giochi precedenti, Microsoft ha deciso di eliminare la necessità dell'abbonamento a Xbox Live Gold per recuperare i salvataggi da Xbox 360. I salvataggi in cloud sono infatti gratuiti su Xbox One, utilizzabili anche senza possedere il Live Gold o un qualsiasi altro abbonamento, ma non era così sulla console precedente.

Su Xbox 360, i salvataggi in cloud vennero introdotti come servizio aggiuntivo per gli abbonati a Xbox Live Gold e così sono rimasti negli anni, fino a questo momento. Per semplificare la migrazione degli account e di tutti i progressi fatti su Xbox Series X e S, dunque, Microsoft ha deciso di eliminare la necessità dell'abbonamento Gold per poter trasferire i salvataggi direttamente sulla nuova console.

Abbiamo visto proprio in questi giorni tutti i dettagli sulla retrocompatibilità di Xbox Series X e Series S, con ulteriori 200 giochi aggiunti e auto-HDR in video.