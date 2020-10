Marvel's Spider-Man: Miles Morales, risoluzione, frame-rate e dettagli sulla storia

Marvel's Spider-Man: Miles Morales è protagonista di un lungo articolo di approfondimento pubblicato su GameInformer, da cui emergono nuove informazioni riguardanti il gioco PS5, tra cui risoluzione, frame-rate e dettagli sulla storia.

Per quanto riguarda PS5, Marvel's Spider-Man: Miles Morales propone le due classiche modalità a scelta tra performance e qualità grafica: la prima porta il gioco a 60 frame al secondo ma propone una risoluzione 4K dinamica in upscale e perde gli effetti più avanzati come il ray tracing. Selezionando invece la qualità grafica il gioco passa in 4K ma le performance si abbassano a 30 frame al secondo, acquistando però il ray tracing.

In ogni caso, i caricamenti sono praticamente "non esistenti", in base a quanto riferito dalla rivista. Per quanto riguarda la storia, questa racconta i fatti a un anno di distanza dalla conclusione di Marvel's Spider-Man, con Miles Morales assoluto protagonista.

Peter Parker sarà presente ma non occuperà mai più di tanto la scena, limitandosi a fare da mentore dietro le quinte, proseguendo comunque una propria storia che probabilmente verrà illustrata più nel dettaglio in un vero e proprio nuovo capitolo della serie regolare.

L'introduzione al gioco sembra sia una lunga scena d'azione particolarmente concitata, che vede il ritorno di Rhino come nemico insieme a Tinkerer, oltre ad altri villain che saranno presenti nel gioco, tuttavia questi saranno in quantità inferiore rispetto a Marvel's Spider-Man.

Particolare attenzione è stata riservata da Insomniac alla costruzione del personaggio di Miles Morales e anche al suo ambiente: per questo la zona di Harlem è stata interamente ricostruita e approfondita, per mettere meglio in scena il background del nuovo protagonista.

Esplorando la città è possibile prendere parte ad alcune azioni e combattere il crimine, ma a quanto pare non saranno presenti tutte quelle sfide che caratterizzano il capitolo precedente, come i puzzle lab e altre attività all'interno del sandbox.

Tra le altre informazioni, sono stati confermati alcuni costumi come quello da principiante, costruito in casa da Miles, la Gift Suit che è una sorta di imbarazzante costume-pigiama, l'Iconic Suit che sarà l'abito principale del nuovo Spider-Man, la Track Suit, il costume 2020 con LED e anche una Cat Suit che a quanto pare prevede uno zaino con dentro un gatto a sua volta con costume da Spider-Man.

Collegato all'articolo in questione abbiamo visto un po' di gameplay in un nuovo trailer inedito pubblicato dalla medesima rivista, dopo la clip con i due Spider-Man in azione pubblicata in questi giorni.