Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PS5, il gameplay in un nuovo trailer inedito

Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PS5 è il protagonista del nuovo numero della rivista GameInformer, che per l'occasione ha pubblicato in esclusiva un nuovo trailer contenente frammenti inediti di gameplay, come anteprima del lungo articolo di approfondimento presente nella rivista.

Dopo la clip di ieri con i due Spider-Man in azione, vediamo dunque alcuni spezzoni di gameplay inediti nel video di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, che introducono alcuni degli argomenti analizzati nel lungo speciale di 15 pagine che la rivista pubblicherà con il prossimo numero, di cui il gioco PS5 è ovviamente il titolo di copertina.

A quanto pare, Spider-Man: Miles Morales innalza il livello dell'azione rispetto al primo Marvel's Spider-Man, al contempo fornendo una visione più ravvicinata della vita del nuovo protagonista, che dovrebbe finalmente avere il posto d'onore assoluto all'interno di questo nuovo capitolo.

In base a quanto riferito da GameInformer, Insomniac Games ha investito molto nell'approfondimento del personaggio, in modo da costruire un protagonista credibile e interessante per Marvel's Spider-Man: Miles Morales, oltre ovviamente a lavorare sul gameplay e l'ambito tecnologico del nuovo gioco per PS5.

Il nuovo trailer mostra solo alcuni momenti del titolo in questione, ma fornisce qualche nuova prospettiva sull'action game in questione tra scene d'azione, sistema di combattimento, momenti narrativi ed esplorazione dell'ampio mondo messo a disposizione dei giocatori.

Nel frattempo, il gioco è andato ufficialmente in gold ed è dunque pronto a raggiungere PS5 (e PS4) al lancio della nuova console, il 19 novembre 2020, anche se potrà essere acquistato in Italia già dal 12 novembre.