Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PS5 e PS4 è completo: il gioco è in gold

Insomniac Games ha annunciato attraverso Twitter che lo sviluppo di Marvel's Spider-Man: Miles Morales è completo. Il gioco è entrato in fase gold sia per quanto riguarda la versione per PS5 sia per quella PlayStation 4 del gioco.

Questo vuol dire che la nuova avventura dell'uomo Ragno arriverà puntuale nei negozi il prossimo 12 novembre 2020. PlayStation Italia, infatti ha deciso di mettere in commercio tutti i giochi di lancio di PS5 in contemporanea mondiale, nonostante la console arrivi solo la settimana successiva da noi.

In molti, quindi, potrebbero decidere di iniziare a giocare a Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PS4, per poi passare a PS5 una volta comprata. Adesso che sappiamo tutto della retrocompatibilità di PlayStation 5, infatti, non dovrebbe essere più un problema passare da un sistema all'altro.

"Siamo lieti di annunciare che Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PS5 e PS4 è in gold ed entrerà nelle case di tutto i mondo a partire dal 12 novembre 2020," questo è il messaggio dello studio. Il tutto accompagnato da una simpatica gif nella quale si vede l'Uomo Ragno che si muove furtivo per lo schermo.

Lo comprerete?