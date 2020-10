Xbox Series X, 200 giochi aggiunti alla retrocompatibilità: nuovi video in arrivo

Le versioni preview di Xbox Series X inviate da Microsoft alle più importanti testate internazionali, inclusa Multiplayer.it, vedranno questo fine settimana lo sblocco di altri 200 giochi in retrocompatibilità.

Come vi abbiamo raccontato, infatti, l'attuale prototipo della console next-gen non fa ancora girare tutti i titoli che saranno invece compatibili al lancio, il 10 novembre. Ulteriori dettagli sulla questione potete trovarli nel nostro provato di Xbox Series X.

Viene da sé che verranno realizzati e pubblicati nuovi video della console in azione con i giochi appena aggiunti al catalogo, fra cui sono presenti anche Apex Legends, Halo 3 e Forza Motorsport 7.

La lunghezza della lista ha spinto Tom Warren di The Verge a indire addirittura un sondaggio su Twitter per lasciare decidere ai suoi follower quali prodotti vorrebbero vedere testati su Xbox Series X.

Al giornalista è stato inoltre chiesto se e quando assisteremo a un coverage simile anche per Xbox Series S, al che Warren ha risposto: "Quando saremo più vicini al lancio delle console, immagino."

Microsoft is unlocking nearly 200 games on Xbox Series X preview units this weekend. Apex Legends, Halo 3, and Forza Motorsport 7 are on the list. Which one do you want to see load times / video of?