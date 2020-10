Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PS5, ray tracing analizzato da Digital Foundry

Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Marvel's Spider-Man Remastered supporteranno il ray tracing su PS5, ma in che modo esattamente? Ce lo spiega Alex Battaglia nella nuova analisi di Digital Foundry.

In primo luogo, i riflessi in ray tracing nella versione PS5 di Marvel's Spider-Man: Miles Morales si attiveranno unicamente nella modalità a 4K (reali o dinamici, non è ancora dato saperlo) e non nel Performance Mode a 60 fps.

Effettuando la tradizionale conta dei pixel, sembra che il ray tracing venga gestito nel gioco alla risoluzione di 1080p e a un livello qualitativo medio, che esclude diversi dettagli visibili, ad esempio, in questo screenshot.

Un'ulteriore prova arriva dalla breve sequenza in cui Miles Morales cammina nel proprio quartiere ed è possibile vedere i riflessi in ray tracing sulle pozzanghere a terra. Ebbene, diversi elementi e personaggi non vengono riflessi.

Insomma, Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Marvel's Spider-Man Remastered fanno sì un ottimo uso di questa tecnologia e sotto diversi aspetti è sorprendente vederla implementata già a tali livelli nei titoli di lancio di PlayStation 5.

Bisogna tuttavia tenere presente che si tratta di una feature davvero dispendiosa in termini di risorse ed è dunque chiaro che spesso e volentieri assisteremo a dei compromessi nel suo utilizzo.