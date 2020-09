Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PS5 sarà in 4K HDR con riflessi ray-tracing

Attraverso Twitter, Insomniac Games ha mostrato una breve sequenza di Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Il gioco PS5 girarà in 4K HDR con riflessi ray-tracing attivati, luci e ombre migliorate e modelli poligonali più dettagliati.

#MilesMoralesPS5 is realized in 4K HDR on PS5. See reflections with ray-tracing, and improved lighting, shadow, and character detail. #SpiderManPS5 pic.twitter.com/1dRaW9505r