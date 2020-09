One Piece e Big Mom: cinque personaggi che diventeranno più forti di lei in futuro

L'anime e il manga di One Piece stanno attualmente trattando gli eventi legati all'arco narrativo di Wano, dove tra gli altri nemici di Rufy Cappello di Paglia è presente anche Big Mom. Si tratta di uno dei Quattro Imperatori, in grado di tenere testa persino a Kaido. Eppure in futuro almeno cinque personaggi la supereranno.

One Piece, del resto, è in continua evoluzione: dunque perché in futuro almeno cinque personaggi non dovrebbero diventare più forti di Big Mom? Ne è convinta anche la redazione di CBR.com, che ha stilato una minima classifica, spiegando chi supererà l'imperatrice, un giorno.

Si tratta di supposizioni, di considerazioni generali, eppure molto credibili. Per esempio Rufy Cappello di Paglia, il protagonista dell'anime, sicuramente supererà Big Mom: non fosse altro che per diventare il Re dei Pirati. Ma vi sono accanto a lui anche altri personaggi molto interessanti che dovrebbero diventare più forti: Trafalgar Law, senza dubbio, uno dei membri della peggiore generazione.

Anche un nemico temibile come Barbanera (Teach) dovrebbe essere presto perfettamente in grado di tenere testa a Charlotte LinLin, e con lui Monkey D. Dragon, il capo dell'armata rivoluzionaria (i cui poteri, almeno per ora, restano un mistero). Discorso a parte va fatto infine per Shirahoshi, che attualmente non può utilizzare i suoi poteri a comando, ma trattandosi di una delle armi ancestrali non dovrebbe avere alcun problema, un domani, nel battere uno dei Quattro Imperatori.

Riassumiamo dunque, in un pratico elenco, i cinque personaggi che diventeranno più forti di Big Mom, salvo imprevisti proposti dal manga e anime di One Piece.

Rufy Cappello di Paglia Trafalgar Law Barbanera Monkey D. Dragon Shirahoshi