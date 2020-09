One Piece, Nami torna nel cosplay di mjkaitsurinu

Oggi sabato 12 settembre 2020 inizia ufficialmente il fine settimana: ma non potrebbe essere tale, senza il nostro consueto appuntamento (anche nel weekend, appunto) con i cosplay dedicati a manga e anime del momento. Per esempio alla Nami di One Piece.

Nami è uno dei personaggi più amati dalle cosplayer, che si divertono un mondo ad impersonarla. Anche l'artista mjkaitsurinu ci ha provato, riuscendoci forse più che discretamente. Nami sembra prendere vita nel suo cosplay, impreziosita dagli abiti visti dopo il salto temporale e di una parrucca che avrebbero però meritato di essere acconciata.

Ad ogni modo, apprezzate anche il tatuaggio di Nami, la presenza del Log Pose e di altri accessori perfettamente in tema. Qui di seguito troverete l'immagine del cosplay, che se vorrete potrete commentare poco più avanti.

Prima di salutarci, infine, vi ricordiamo alcuni dei costumi a tema manga e anime che potrete già trovare sulle nostre pagine: