Naruto, sexy Hinata: il cosplay molto sensuale si mostra in un’immagine

Dragon Ball e One Piece sono sicuramente alcuni dei manga e anime più gettonati nel mondo dei cosplayer, ma di tanto in tanto salta fuori qualche cosplay anche dedicato al grande Numero Tre, ovvero Naruto. E non parliamo necessariamente di Tsunade: oggi 10 settembre 2020 possiamo proporvi Hinata.

O meglio, sexy Hinata: la cosplayer di oggi, infatti, ha deciso di puntare ad una versione quasi senza veli del celebre personaggio di Naruto. Hinata Hyuga è una delle eroine femminili più timide e determinate dell'opera di Masashi Kishimoto, tanto che alla fine è riuscita sul serio a sposare il protagonista.

L'artista in questione è la cosplayer hinata_culoo__ (un nome un programma), e il lavoro in chiave sensuale di Hinata ha ottenuto circa 300 mi piace su Instagram nel momento in cui scriviamo. Sicuramente questo modo di rappresentare e interpretare Hinata è destinato a dividere, essendo molto particolare. A voi piace? Fatecelo sapere con un bel commento.

Prima di salutarci e di lasciarvi all'immagine del cosplay di sexy Hinata, vogliamo anche ricordarvi parte dei cosplay a tema manga e anime che potrete già trovare sulle nostre pagine: