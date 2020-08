Naruto, una Tsunade molto provocante nel cosplay di octokuro.model

Comincia una nuova settimana, l'ultima di agosto 2020, e noi siamo di nuovo qui per proporvi un bel cosplay. Una volta tanto scomoderemo un anime e manga piuttosto noto presso il grande pubblico: Naruto. E, tra i suoi personaggi, la bella Tsunade.

Il costume di oggi, in verità, è molto provocante: a realizzarlo ci ha pensato la cosplayer octokuro.model, che è poi anche una modella notevole come potrete controllare sul suo profilo Instagram. A proposito di Instagram, sul celebre social network questo cosplay di Tsunade ha già raggiunto i 12.500 mi piace in appena tre giorni: facile immaginarne i motivi.

Alla realizzazione eccellente si accompagnano infatti il fisico perfetto di octokuro.model e poi la sua interpretazione notevole. Potrete vedere da voi tutto ciò, nell'immagine del cosplay di Tsunade che vi proponiamo poco più avanti, in calce a questo articolo; se volete potete anche lasciare un commento.

