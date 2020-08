One Piece, sexy Nami nel cosplay di taitai257

Se avete sempre apprezzato la Nami di One Piece, difficilmente resterete delusi dal cosplay che vi proponiamo nella prima mattinata di oggi, domenica 23 agosto 2020. Il caldo incombe, l'estate durerà ancora un po', ma ciò non basta ad abbattere la nostra piccola rubrica dedicata ai costumi del momento.

L'artista in questione è la cosplayer taitai257, che si dedica specificamente al mondo degli anime e dei manga. E così, naturalmente, ha saputo come valorizzare il suo costume dedicato a Sexy Nami; perché che si tratti di una versione sensuale del personaggio in questione è del resto fuori di dubbio.

Ciò comunque non impedisce di apprezzare una buona parrucca, discreti accessori e un costume di Nami successivo al salto temporale del manga di Eiichiro Oda. Voi cosa ne pensate? Potete commentare il lavoro, poco più avanti e nell'apposita sezione.

Prima ovviamente eccovi l'immagine del cosplay di Sexy Nami. E sulle nostre pagine troverete anche altri costumi dedicati al mondo di anime e manga. Per esempio: