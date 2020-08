Suicide Squad: Kill the Justice League presentato ufficialmente con un teaser trailer: è un titolo next-gen

Warner Bros. Interactive ha presentato ufficialmente Suicide Squad: Kill the Justice League, l'ultima fatica di Rocksteady, lo studio dei Batman Arkham, svelandone la natura next-gen: oltre che su PC, uscirà infatti solo su PS5 e Xbox Series X. Purtroppo il lancio non è vicino come si potesse sperare, dato che si parla del 2022.

Il teaser trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League non mostra sequenze di gioco, ma solo alcuni dei personaggi presenti, compreso quello che pare il cattivo della situazione: Superman. I quattro protagonisti sono Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark, che per salvare la Terra dovranno uccidere i più grandi eroi della DC, raccolti sotto la Justice League. Purtroppo non è stato ancora spiegato come mai si sono trasformati in super cattivi, ma immaginiamo che i fan dei fumetti originali siano già intrigati, ne sappiano molto più di noi e abbiano messo i soldi sul tavolo.

Suicide Squad: Kill the Justice League sarà giocabile o in single player, con la possibilità di cambiare personaggio quando si vuole, o in modalità multiplayer cooperativa. Ognuno dei membri della Suicide Squad avrà il suo set di mosse unico e abilità proprie che gli consentiranno di esplorare in lungo e largo Metropolis, la città open world in cui sarà ambientato il gioco.

Non è stato purtroppo svelato a quale modello economico apparterrà Suicide Squad: Kill the Justice League, anche se in passato era emerso che ci dovrebbero essere degli elementi live service, vedremo quali e quanti. Ci sarà tempo per scoprirlo.

Suicide Squad: Kill the Justice League è stato presentato nel corso del DC FanDome, insieme a Gotham Knights.