Gotham Knights annunciato con un trailer e un video di gameplay, uscita nel 2021

Gotham Knights è stato annunciato ufficialmente da WB Games Montreal durante il DC FanDome, con uno spettacolare trailer e un primo video di gameplay. L'uscita del gioco avverrà nel corso del 2021.

Dopo il misterioso teaser trailer di Gotham Knights, ciò che si è visto durante il reveal è qualcosa di inaspettato: a quanto pare Batman è morto e i suoi compagni assumono il ruolo di difensori di Gotham in sua vece.

I personaggi che potremo controllare nel gioco, a quanto pare, sono Robin, Nightwing, Red Hood e Batgirl. Quest'ultima è la protagonista del video di gameplay mostrato in occasione della presentazione, che trovate qui sotto insieme alle prime immagini.

Stando a ciò che si vede, i ragazzi di WB Games Montreal hanno preso le meccaniche della serie Arkham e le hanno riproposte per questo nuovo capitolo, aggiungendo nuovi elementi e migliorando alcuni aspetti dell'esperienza.

Warner Bros. ha pubblicato anche la sinossi ufficiale del gioco, che traduciamo qui di seguito in italiano:

Batman è morto. Adesso tocca alla Batman Family (Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin) proteggere Gotham City, dare speranza ai suoi cittadini, guidare i suoi poliziotti e instillare terrore fra i suoi criminali. Dovrai diventare il nuovo Cavaliere Oscuro e salvare Gotham dal caos.

Gotham Knights potrà essere giocato in single player o in cooperativa per due giocatori online e sarà disponibile nel corso del 2021 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X. La tua eredità inizia adesso: diventa il Cavaliere.