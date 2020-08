Wonder Woman 1984, ecco lo spettacolare trailer del DC FanDome

Wonder Woman 1984 è stato mostrato con un nuovo, spettacolare trailer durante il DC FanDome, al termine di un panel che ha visto la partecipazione del cast e alcuni ospiti d'eccezione.

Rinviato a causa del coronavirus, Wonder Woman 1984 sarà ambientato appunto nel 1984 e vedrà Diana alle prese con inaspettati ritorni e la nascita di una pericolosa nemesi, Cheetah.

Proprio quest'ultima viene presentata per la prima volta nel video: interpretata da Kristen Wiig, la villain nata sulle pagine dei primissimi numeri di Wonder Woman (il suo debutto risale al 1943!) possiede non solo l'aspetto ma anche le capacità di una belva feroce.

L'uscita di Wonder Woman 1984 è fissata per il momento al 2 ottobre negli USA, ma la situazione chiaramente potrebbe essere soggetta a ulteriori modifiche.