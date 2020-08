The Flash, il Batman di Michael Keaton nei primi artwork del film

The Flash, il nuovo film con Ezra Miller basato sul celebre personaggio della DC Comics, è stato mostrato al DC FanDome con i primi due artwork realizzati per la pellicola.

Oltre a rivelare il costume che Miller indosserà in questa avventura solitaria dopo Justice League, le immagini sembrano anche confermare la presenza del Batman di Michael Keaton.

Per chi non lo sapesse, The Flash andrà ad affrontare il tema del multiverso e dunque dei diversi mondi paralleli, ognuno con i propri eroi.

Ebbene, in tale contesto esistono evidentemente l'universo in cui si muove il Flash di Ezra Miller, quello dell'Arrowverse e anche il, uh, Burtonverse che abbiamo conosciuto nei primi anni '90.

Rivedere Keaton nei panni del Cavaliere Oscuro spingerà senz'altro tantissimi fan ad andare al cinema per vedere The Flash, e magari arriverà qualche conferma da qui alla fine del DC FanDome.