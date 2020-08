Call of Duty: Warzone, glitch assurdo trasforma i compagni in scatole di munizioni

Un glitch assurdo e parecchio inquietante negli ultimi giorni sta tenendo compagnia ai giocatori di Call of Duty: Warzone, verificandosi a più riprese su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per qualche motivo, i compagni si trasformano in scatole di munizioni.

Avete capito bene: inizialmente il match di Call of Duty: Warzone sembra avviarsi senza problemi di sorta. Ma ecco che dall'aereo che trasporta i giocatori in partita, proprio prima di lanciarsi, alcuni di questi ultimi spariscono... e al loro posto compaiono delle scatole di munizioni. Una mutazione tanto imprevista quanto buffa, cui nessuno finora ha trovato una spiegazione sensata.

Si tratta, è chiaro, di un errore di programmazione: un nuovo glitch accidentalmente introdotto dagli sviluppatori di Infinity Ward, proprio mentre cercavano di nerfare il fucile FR 556. Si spera che intervengano di nuovo, per porre fine all'incresciosa situazione: del resto, al di là del glitch grafico che può anche strappare qualche risata, la squadra con il giocatore trasformato inizia il match con una persona in meno. E ciò porta a chiari svantaggi in partita.

Ecco un video che mostra la trasformazione di un giocatore di Call of Duty: Warzone in una scatola di munizioni: a voi è mai successo?