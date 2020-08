Dragon Ball, Bunny Bulma nel cosplay di babiieecakescosplay

Si avvicina il fine settimana, e la rubrica dedicata ai cosplay non può permettersi di saltare neppure un appuntamento. Oggi venerdì 21 agosto 2020 sarà dedicata ad una versione tutta particolare di una delle protagoniste di Dragon Ball, cioè a Bunny Bulma.

La cosplayer babiieecakescosplay ha deciso di dedicare i suoi ultimi sforzi ad un bel cosplay di Bunny Bulma: lo ha pubblicato su Instagram, ottenendo già circa 2200 mi piace. Bunny Bulma è ovviamente una versione "particolare" del personaggio in questione, e decisamente sensuale; apparve giusto in un paio di episodi dell'anime della prima serie animata, o dei capitoli del manga di Akira Toriyama.

Senza dubbio babiieecakescosplay ha realizzato un buon costume, con tutti gli accessori al proprio posto e la giusta interpretazione. Trovate l'immagine poco più avanti, in calce all'articolo; se volete potete anche commentare il cosplay, nell'apposita sezione.

Prima di salutarci ricordiamo almeno qualche cosplay a tema manga e anime, pubblicati sulle nostre pagine negli ultimi giorni: