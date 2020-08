Dragon Ball, un cosplay di Bulma dedicato alla prima serie dell'anime

Alcuni personaggi della serie anime (o del manga) di Dragon Ball sono entrati direttamente nella leggenda. Bulma, per esempio, uno dei primissimi che gli spettatori (o lettori) hanno avuto l'occasione di incontrare. Il cosplay di oggi, 16 agosto 2020, ce lo ricorda.

Questo costume è dedicato alla Bulma dei primissimi episodi della prima serie anime di Dragon Ball. Ricordate quando la ragazza si mise alla ricerca delle sfere del drago ed incontrò Goku sulle montagne? Ecco, quella. In tutta la sua divertente bellezza. Ripensate un po' a quanti anni sono passati da allora, quanti nemici, quanti episodi: vi sentirete subito invecchiati. Probabilmente lo siete davvero.

La cosplayer in questione è MissArcana, e il suo cosplay si è rapidamente diffuso su Twitter nelle ultime 24 ore. Certo, non entrerà nel guinness dei primati con il suo costume, e non ha neppure deciso di "sfruttare" la versione provocante di Bulma; tuttavia il lavoro è notevole, e rende omaggio al personaggio nella sua genuinità. Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti.

Qui di seguito troverete l'immagine del cosplay di Bulma, assieme ad alcuni dei più recenti cosplay a tema manga e anime pubblicati sulle nostre pagine.