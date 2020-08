One Piece, Zoro nell'incredibile cosplay femminile di sammyscosplay

Credete di aver visto tutto nella vita? Non siatene certi: avete visto molto, ma vi manca ancora un cosplay di Zoro tutto particolare. C'è un'arista, infatti, che ha dedicato un costume alla sua versione femminile; artista di certo non priva di talento e originalità, come state per leggere oggi mercoledì 12 agosto 2020.

Si tratta di sammyscosplay, cosplayer già pubblicata diverse volte sulle nostre pagine, perché in grado di spaziare molto con i soggetti dei propri lavori. Negli ultimi giorni è tornata a dedicarsi a One Piece, e in particolare a Zoro (post salto temporale): ma in una versione femminile estremamente affascinante. Che si tratti proprio di uno dei protagonisti di One Piece è facilmente intuibile: ciò che stupisce è invece la cura nell'adattamento.

Non un solo dettaglio sembra fuori posto. Le tre spade sono tutte in dotazione, anche se poi la cosplayer ne regge soltanto due; l'impugnatura della terza andrebbe stretta con i denti, ma deve prima allenarsi probabilmente.

Ecco allora qui di seguito l'immagine con il cosplay di Zoro in versione femminile: vi piace? Siamo sicuri di sì, ma giusto per togliersi il pensiero potreste lasciare un commento in calce all'articolo.