One Piece, Nami protagonista del cosplay di AliceY

Anche oggi martedì 11 agosto 2020, nonostante il caldo e le vacanze, torniamo con un nuovo cosplay perfetto per le nostre incursioni nel mondo di anime, manga, serie TV e film. Abbiamo scelto di dedicarlo ad uno degli ultimi lavori più interessanti dedicati a Nami, celebre personaggio del manga di Eiichiro Oda, One Piece.

Nami, membro storico della ciurma di Rufy Cappello di Paglia, è stata una delle prime presenze femminili tra i protagonisti dell'anime. La cosplayer AliceY è tornata in questi giorni a dedicarle il suo nuovo costume, perfetto dal punto di vista degli accessori utilizzati (date un'occhiata al Log Pose, se non ci credete) e dell'interpretazione. Lo sfondo poi rappresenta un tocco di classe, perché con quei barili sembra proprio di trovarsi a bordo di una nave pirata.

One Piece continua con la pubblicazione di nuovi capitoli del manga: attualmente l'arco narrativo di Wano sembra finalmente giunto alla sua battaglia finale. Qui di seguito trovate l'immagine del cosplay di cui vi abbiamo parlato fino a questo momento e, se vorrete, potrete condividere con noi la vostra opinione, nell'apposita sezione dell'articolo.

Non prima, comunque, di aver dato un'occhiata a tutti gli altri cosplay a tema anime, manga e videogames degli ultimi giorni: