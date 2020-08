One Piece, capitolo 986 del manga: arriva domani e ha persino commosso l'editor

Il nuovo capitolo del manga di One Piece, precisamente il capitolo 986 del manga, verrà pubblicato nella giornata di domani 2 agosto 2020. "Finalmente" stanno probabilmente commentando i fan dell'opera di Eiichiro Oda: ma purtroppo i ritmi di Shonen Jump sono stati enormemente dilatati, un po' per l'estate e un po' per l'emergenza sanitaria.

Ciò che importa, tuttavia, è che finalmente sarà possibile tornare a leggere le avventure dell'arco narrativo di Wano. Vi basterà collegarvi nella giornata di domani 2 agosto 2020 alle ore 18:00 sul sito web di Manga Plus, per leggere il nuovo capitolo gratuitamente e legalmente (benché in lingua inglese). La commercializzazione italiana avrà bisogno di molti altri mesi.

Veniamo ora a qualche curiosità tutt'altro che irrilevante. Sapete, ad esempio, che il capitolo 986 del manga di One Piece ha persino commosso l'editor? Fonti vicine hanno confermato che non è riuscito a trattenere le lacrime dopo aver terminato la lettura del nuovo appuntamento. Questa notizia va soppesata: potrebbe significare la morte di qualche personaggio importante o amato dai lettori; oppure potrebbe semplicemente confermare che non tutti si commuovono per le stesse cose. Scoprirete soltanto domani se rimarrete indifferenti o meno alla lettura.

Di certo gli eventi legati a Rufy Cappello di Paglia e a Wano stanno accelerando. Il momento di abbattere una volta per tutte Kaido delle Cento Bestie si avvicina: ma chi sarà a sconfiggerlo? L'imperatore sembra davvero troppo forte, anche per gli amati protagonisti.