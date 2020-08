Call of Duty: Warzone, Shark Team segna il nuovo record italiano di eliminazioni

Oggi torniamo a parlarvi di Call of Duty: Warzone con un occhio di riguardo per il settore competitivo italiano: difatti uno dei team Esport del nostro paese, precisamente lo Shark Team, ha ottenuto un vero e proprio record di eliminazioni, che rende fieri un po' tutti quanti.

Guidato da Savyultras90, lo Shark Team ha ottenuto 93 eliminazioni in una singola partita di Call of Duty: Warzone: come potete ben immaginare, è un vero e proprio record nel nostro paese. Il ragazzo guidava i suoi compagni nella modalità quartetto: pelle981, xjustlaBi e TreKK_EU; anche loro meritano dunque un'adeguata dose di riconoscimenti.

Il match è cominciato al Superstore, zona iniziale dove è complesso riuscire a sopravvivere nei primi minuti di gioco di Call of Duty: Warzone; ma questo voi lo sapete, perché vi abbiamo già parlato dei luoghi migliori dove atterrare e poi dei luoghi peggiori e da evitare. Savyultras90 (cioè Marco Filagrasso, pugliese) ha dichiarato quanto segue: "Giochiamo per divertirci è vero, ma il nostro obiettivo è migliorarci sempre di più. I record non ci ossessionano, ma è impossibile non ammettere che siamo fieri di aver raggiunto questo traguardo".

Non sono mancati i detrattori, che hanno accusato Shark Team di aver combattuto contro bot (cioè contro nemici non umani, e ben più deboli): "qualcuno ha scritto o detto che abbiano giocato contro bot o gente dal rateo basso. Ho esaminato il profilo di 63 player dei 93 che abbiamo ucciso (considerare anche chi viene ucciso due volte, ndr) e posso escludere di aver giocato contro bot o giocatori dal rateo così basso come è stato detto. In ogni caso giochiamo sempre in live quindi siamo pronti a sfidare chiunque abbia qualche dubbio".

Concludiamo lasciandovi al video dell'impresa, e segnalandovi le kill singole ottenute durante la partita: savyultras90 21 kill, pelle981 25 kill, xjustlaBi 25 kill, TreKK_EU 22 kill.