Call of Duty: Warzone, i cinque posti migliori dove atterrare e iniziare la partita

La mappa di gioco di Call of Duty: Warzone è vastissima e ricca di aree più o meno interessanti; ogni volta che comincia un nuovo match, che sia a squadre o in singolo, non è mai semplice stabilire dove atterrare. Il più delle volte lo si fa con la forza dell'abitudine, in base alle proprie preferenze. Ma, cercando di essere il più oggettivi possibile, quali sono i cinque posti migliori dove atterrare?

Iniziare la partita al meglio delle proprie possibilità è importante. Per questo motivo, dopo avervi proposto un piccolo approfondimento dedicato ai cinque posti peggiori dove atterrare e iniziare la partita, oggi vogliamo fare il contrario: cioè parlarvi dei cinque luoghi di Call of Duty: Warzone dove dovreste invece atterrare subito. Uno tra questi, e non altri. Li hanno scelti i redattori di Screenrant e ci troviamo abbastanza d'accordo con la loro lista.

La TV Station, per esempio: quello è un luogo di Call of Duty: Warzone dove ha particolarmente senso atterrare e cominciare la partita. Già sul tetto troverete parecchie armi ad attendervi, e probabilmente altrettanti nemici: qui si comincia subito a combattere, infatti, è un luogo affollato. Anche la Diga è una località interessante (Dam): qui è difficile che atterrino numerosi giocatori ad inizio partita. Ciò vuol dire che - con calma e con pazienza - potrete raccogliere le vostre prime armi, e valutare il da farsi.

Il superstore è un buon luogo dove atterrare, ma di certo non per i deboli di cuore. Difatti qui le strategie sono fondamentalmente due: o atterrate sul tetto, e cercate di massacrare tutti quelli che vedete nel parcheggio con la prima arma che vi capita a tiro, oppure entrare nell'ipermercato e arraffate l'arraffabile, però con duemila pericoli dietro l'angolo. Un discorso simile vale anche per l'aeroporto, zona molto simile al superstore, ma meno affollata di quest'ultimo (di solito). Comunque un buon posto dove atterrare.

E infine lo Stadium, il famosissimo Stadium, l'a volte infame Stadium. Alcuni giocatori hanno utilizzato un glitch per riuscire ad entrarci dentro, pensate un po', e hanno pure fatto una strage. Questo luogo è il cuore di Call of Duty: Warzone. Di scontri ce ne sono sempre, così come tanto loot.

Ricapitoliamo in una pratica classifica i luoghi migliori dove atterrare su Call of Duty: Warzone, a questo punto. E naturalmente se volete obiettare, suggerire integrazioni, annuire o semplicemente dire la vostra, beh: c'è il campo dedicato ai commenti poco più avanti.

TV Station La diga Il superstore L'aeroporto Stadium