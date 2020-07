Persona 5 Royal: vendite a 1,4 milioni di copie, bene anche lo spin-off Scramble

Persona 5 Royal ha totalizzato vendite per 1,4 milioni di copie in tutto il mondo, ma anche lo spin-off Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers ha fatto bene, con 480.000 copie solo in Asia.

Atlus aveva già annunciato che le vendite di Persona 5 Royal e Scramble hanno superato le aspettative, e il dato odierno non fa che confermare le ottime impressioni al lancio dei due titoli.

A proposito di conferme, è arrivata l'ufficializzazione anche per i 500.000 giocatori di Persona 4: Golden su Steam, il che contribuisce a portare le vendite totali della serie Persona a quota 13 milioni di unità.

Numeri impensabili fino a qualche anno fa per un brand così spiccatamente legato al mondo giapponese, ma che grazie alle proprie qualità è riuscito a farsi largo con successo anche in occidente.

Allo stato attuale, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers non ha ancora una data di uscita occidentale: magari l'annuncio delle ottime vendite spingerà Atlus ad accelerare in tal senso.