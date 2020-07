Persona 4: Golden a quota 500.000 giocatori su Steam, annuncia Atlus

Persona 4: Golden ha raggiunto quota 500.000 giocatori su Steam nel giro di circa un mese: lo ha annunciato Atlus su Twitter, ringraziando tutti i fan per l'importante risultato.

Non solo: il character designer Shigenori Soejima ha anche realizzato un'illustrazione per celebrare il traguardo, che aprirà senz'altro le porte degli altri episodi della serie alla piattaforma Windows. Il prossimo magari sarà Persona 5?

Disponibile su PC dal 13 giugno, Persona 4: Golden è stato disegnato originariamente per PSP ma è poi stato pubblicato su PlayStation Vita nel 2013, ricevendo un'accoglienza trionfale.

Come riportato nella recensione di Persona 4: Golden, il gioco può contare su di una storia e un set di personaggi irresistibili, al netto di un processo di rimasterizzazione non particolarmente elaborato.

