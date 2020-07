iPhone 12 venderà più di Samsung Galaxy 20 Ultra, grazie al prezzo inferiore

iPhone 12 venderà più di Samsung Galaxy 20 Ultra: è la convinzione dell'analista Ross Young, che nelle scorse ore ha riportato le sue considerazioni (degne di nota) su Twitter. Nei prossimi mesi il vantaggio di Apple sarà dovuto, secondo la sua opinione, al prezzo di lancio inferiore.

Chiariamo meglio la situazione. Secondo Ross Young, Apple dovrà far fronte ad alcuni ritardi lato iPhone 12. Il modello standard arriverà nei negozi per primo, ma per l'iPhone 12 Pro Max da 6,7 pollici e per l'iPhone 12 Pro da 6,1 pollici bisognerà aspettare ancora un po'; questo perché nella produzione dei display è stata data la precedenza a quello dell'iPhone 12 da 5,4 pollici, cioè al modello base.

iPhone 12 è quindi già in lavorazione, ma la produzione dei display per gli altri modelli non inizierà prima di agosto 2020. Dunque il nuovo iPhone base, dal prezzo più conveniente tra tutti quelli del gruppo, sarà disponibile per primo sul mercato. Ed ecco la bizzarra coincidenza: per Samsung avverrà invece l'esatto contrario. Al lancio sarà proprio il Samsung Galaxy Note 20 Ultra ad esser disponibile, il modello più costoso del nuovo top di gamma Android.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra dovrebbe costare sui 1299 dollari (contro i 999 dollari del "semplice" Samsung Galaxy Note 20). iPhone 12, invece, dovrebbe costare tra i 649 dollari (versione da 128GB) e i 749 dollari (versione da 256GB). Chiaro che i consumatori, secondo l'analista che abbiamo citato, opteranno dunque per il device di Apple. Ma voi cosa pensate, in proposito? Noi torneremo ad aggiornarvi non appena in possesso di nuovi dettagli.