Netflix: abbonamento low cost in fase di test, solo su mobile e con video in HD

La concorrenza sul mercato dello streaming video è diventata spietata, e Netflix sta cercando in tutti i modi di mantenere il suo predominio. Per esempio: nel momento in cui scriviamo è in fase di test un nuovo abbonamento low cost, esclusivo per i dispositivi mobile.

Attualmente Reed Hastings, amministratore delegato di Netflix, ha dato il via ai test in India, mercato molto importante sia dal punto di vista dei guadagni che delle dimensioni. Solo in India e solo per un certo numero di utenti è comparso su Netflix l'abbonamento Mobile+, cioè una nuova sottoscrizione low cost. Questo abbonamento permette di vedere i video in HD, e solo su determinati dispositivi: smartphone e tablet, ma niente PC.

Il punto di forza è naturalmente il prezzo, di circa 4,7 dollari (349 rupie indiane). Non è la prima volta che Netflix dà il via a test di nuovi abbonamenti proprio in India: risale all'anno scorso quello di un'altra sottoscrizione low cost, che arrivava addirittura ai 2,7 dollari mensili (199 rupie indiane); benché fosse ancora una volta pensata per dispositivi mobile, però, proponeva video che arrivavano appena a 480p.

Difficilmente questi abbonamenti super economici arriveranno anche nel resto del mondo, e comunque non lo faranno nel breve periodo. Netflix per il momento ha confermato che terrà d'occhio la situazione in India: se l'utenza mostrerà di apprezzare l'abbonamento Mobile+, quest'ultimo diventerà permanente. Noi intanto accontentiamoci del nuovo doppiaggio di Evangelion.