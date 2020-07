PlayStation Store: nuove offerte sui giochi PS4, sconti anche su titoli recenti

PlayStation Store lancia nuove offerte sui giochi PS4, con tanti sconti anche su titoli di recente pubblicazione, vedi ad esempio Disintegration, Mortal Kombat: Aftermath e Maneater.

La promozione, non ancora presente in via ufficiale sulla piattaforma digitale Sony ma già valida, durerà fino al 6 agosto e consentirà di acquistare, ad esempio, Resident Evil 3 a 34,79 euro anziché 59,99, oppure il già citato Disintegration a 29,99 euro anziché 49,99.

Ce n'è per tutti i gusti: da Persona 5 Royal (44,99 euro anziché 59,99) a Nioh 2 (38,89 euro anziché 69,99), da Snowrunner (34,99 euro anziché 49,99) a Hunt: Showdown (21,99 euro anziché 39,99 per gli abbonati a PlayStation Plus).

La lista dei titoli in offerta è molto corposa, e non mancano ovviamente alcune esclusive per PlayStation 4: abbiamo Dreams a 27,99 euro anziché 39,99 per gli abbonati a PlayStation Plus, Death Stranding a 30,09 euro anziché 69,99, Gran Turismo Sport a 12,99 euro anziché 19,99 e Days Gone a 20,29 euro anziché 69,99.

Non appena sarà online la pagina ufficiale della promozione, con l'elenco completo dei giochi scontati, non mancheremo di segnalarla all'interno di questa notizia.