iPhone 12, il lancio del nuovo smartphone Apple avverrà in ritardo secondo Broadcom

Il lancio di iPhone 12 potrebbe subire un ritardo, stando a quanto dichiarato da Broadcom, una delle aziende che producono componenti per lo smartphone Apple.

Hock Tan, CEO di Broadcom, ha infatti dichiarato ai microfoni di Bloomberg che si è venuto a creare un forte ritardo nel ciclo produttivo e che tale problema riguarda una grande azienda americana che realizza telefoni.

Tan non ha citato esplicitamente Apple, insomma, ma secondo Bloomberg è quello il modo in cui il CEO di Broadcom si è sempre riferito alla casa di Cupertino, multata per obsolescenza precoce anche in Italia, con tanto di conferma dal TAR del Lazio.

iPhone 12, protagonista di un grosso leak poco tempo fa, sarebbe dunque destinato a tardare: tutte le voci sembrano concordare al riguardo, ma in concreto cosa succederà questo autunno?

Una delle ipotesi è che il lancio di iPhone 12, con i suoi quattro modelli, potrebbe avvenire con modalità inedite, dando la priorità a specifici mercati o a specifiche versioni del terminale.