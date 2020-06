Total Annihilation gratis su GOG per le prossime 48 ore

In occasione dei suoi saldi estivi, il negozio digitale GOG ha messo in regalo Total Annihilation, uno degli strategici in tempo reale più apprezzati di sempre, ancora oggi molto valido, nonostante gli anni sul groppone. Il gioco è riscattabile per le prossime 48 ore, ossia fino al 7 giugno.

Per ottenerlo, basta andare sulla home page di GOG e cliccare sul banner del gioco. Per rimanere in tema, sono state rilasciate le versioni DRM-free di Supreme Commander: Gold Edition e Supreme Commander 2, entrambi lanciati in forte sconto. Si tratta di altri due noti titoli di Chris Taylor, il creatore di Total Annihilation.

Tra gli altri lanci, segnaliamo Life is Strange Complete Season e Life is Strange: Before the Storm, entrambi DRM free ed entrambi già scontati dell'80%. Per scoprire queste e altre offerte dei saldi estivi di GOG, non vi resta che visitare l'home page del negozio.

GOG è il negozio digitale di CD Projekt, la compagnia dei The Witcher e dell'imminente Cyberpunk 2077. È caratterizzato dalla pubblicazione di giochi DRM-free, oltre che dalla riedizione di vecchi classici resi compatibili con i moderni sistemi operativi.