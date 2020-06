Pokémon, il cortometraggio Pokéton imita lo stile dei Looney Tunes

The Pokémon Company ha rilasciato Pokétoon, un cortometraggio animato in stile Looney Tunes, sul suo canale ufficiale dedicato ai più piccoli. Lo trovate in testa alla notizia. L'episodio, animato come se fosse un cartone animato degli anni cinquanta, mostra le disavventure di Scraggy e Mimikyu.

Lo stile di Pokétoon riprende quello dei Looney Tunes sin dal titolo, che ricalca in modo palese quello usato per la serie animata di Warner Bros. L'episodio racconta della ricerca di cibo da parte di Scraggy, interrotta su un treno in corsa da Mimikyu, che quando appare inizia a spargere il caos.

A dirigere il simpatico corto animato, che dura quattro minuti, è stato Taku Inoue, insieme a Yoshiyuki Koie, che ha svolto il ruolo di producer. Le animazioni dei personaggi sono invece di Miyako Makio, Ryousuke Senbo, Shinichi Suzuki e Shuya Yoshisato. Ai fondali ha pensato Tsutomu Ikeda, mentre le musiche sono di Kei Tsuda.

Chissà se questa simpatica iniziativa colmerà il vuoto lasciato nei cuori dei fan dall'interruzione della serie animata dei Pokémon, causata dalla pandemia attualmente in corso.