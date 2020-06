Call of Duty Modern Warfare e Warzone: un messaggio a supporto di Black Lives Matter all'avvio, razzisti attenti

Activision e Infinity Ward hanno aggiornato Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone, aggiungendo alla schermata di avvio un messaggio di supporto al movimento Black Lives Matter, che probabilmente non farà felici i razzisti che popolano i server.

Il testo del messaggio è abbastanza eloquente: "La nostra comunità sta soffrendo. Le disuguaglianze sistemiche sperimentate dalla nostra comunità sono di nuovo sotto i riflettori. Call of Duty e Infinity Ward sono sinonimo di uguaglianza e inclusione. Siamo contrari al razzismo e all'ingiustizia che subisce la comunità nera. Fino a quando le cose non cambieranno e Black Lives Matter, non saremo mai la comunità che vorremmo essere."

Infinity Ward si era già segnalata per l'impegno contro i comportamenti razzisti nei suoi giochi, bannando chi scegli nickname non appropriati e penalizzando i comportamenti offensivi e orientati all'odio. L'aggiornamento di oggi nasce naturalmente dall'immenso movimento di protesta che sta attraversando tutti gli Stati Uniti d'America, come reazione all'omicidio di George Floyd da parte di un poliziotto che lo ha letteralmente soffocato tenendogli il ginocchio puntato sulla gola per più di otto minuti.

Activision e Infinity Ward non sono le uniche compagnie videoludiche ad aver supportato le proteste. Giusto ieri Rockstar Games ha spento per due ore i server di GTA 5 e Red Dead Redemption 2 in memoria di Floyd, mentre 2K Sports ha aggiunge degli oggetti cosmetici legati al movimento in NBA 2K20.