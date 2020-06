Halo Infinite non è l'unico Halo in sviluppo presso 343 Industries

Halo Infinite non è l'unico progetto relativo ad Halo in sviluppo negli studi di 343 Industries. Lo si è dedotto da un recente annuncio lavorativo con cui si ricerca un senior producer per lavorare con il "Core Services team" per aiutare nello sviluppo di un nuovo progetto ambientato nell'universo di Halo.

Facile capire che si parli di un titolo non annunciato. Se fosse Halo Infinite 343 Industries non avrebbe problemi a citarlo, visto che è stato svelato ormai anni fa. Inoltre, essendo quest'ultimo un probabile gioco di lancio di Xbox Series X, quindi sicuramente pronto per questo autunno, attualmente dovrebbe essere in fase di rifinitura e bug fix.

Naturalmente da queste poche informazioni è impossibile dedurre il progetto cui fa riferimento l'annuncio. Potrebbe essere un gioco completamente nuovo, oppure un'espansione di Halo: Infinite, o magari una modalità che sarà rilasciata con un futuro aggiornamento. Tutto è possibile, in questa fase, e non resta che attendere l'annuncio ufficiale, o qualche voce di corridoio, per saperne di più.

L'annuncio lavorativo di 343 Industries.