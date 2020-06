Xbox Series X uscirà nel 2020 in Giappone con Halo Infinite, ma senza Yakuza 7

A differenza di quanto successo nel 2014 con Xbox One, Microsoft ha intenzione di lanciare Xbox Series X in Giappone nel 2020. In altre parole la console dovrebbe arrivare in contemporanea con gli altri mercati del pianeta. Tra i giochi di lancio previsti ci saranno tutti quelli già conosciuti, come per esempio Halo: Infinite e Assassin's Creed Valhalla. Yakuza 7, probabilmente il prodotto dal più forte richiamo sul suolo giapponese, invece, non dovrebbe essere tra i primi giochi ad arrivare nei negozi.

Il settimanale Famitsu ha svelato parte dei piani di Microsoft per il paese del Sol Levante. A differenza di quanto successe con Xbox One, Xbox Series X sarà lanciata in Giappone in contemporanea mondiale, o perlomeno a distanza di pochi mesi. Con Xbox One i giapponesi dovettero attendere 10 mesi prima di vedere la console nei negozi, mentre adesso, al massimo, qualche settimana: Microsoft vuole lanciare la console durante le vacanze invernali del 2020.

Tra i giochi che saranno disponibili nelle prime settimane ci saranno Halo Infinite, Assassin's Creed Valhalla, Scarlet Nexus e Bright Memory: Infinite. Nonostante gli ottimi risultati registrati dalla versione Game Pass di Yakuza 0 e degli altri capitoli della serie, sembra proprio che Yakuza: Like a Dragon (conosciuto anche come Yakuza 7) mancherà il periodo di lancio.

Mostrato a sorpresa durante l'ultimo Inside Xbox, Yakuza: Like a Dragon è molto probabilmente uno dei giochi con maggiore appeal per il pubblico orientale e non solo. La sua mancanza, quindi, potrebbe incidere sulle performance delle prime settimane di Xbox Series X.

Sembra, comunque, che Microsoft voglia nuovamente provare a conquistare il Giappone dispiegando tutte le sue forze. Sarà sufficiente a fare breccia in questo mercato?