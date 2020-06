Samsung Galaxy Note 20, data di lancio svelata da un leak?

La prima metà del 2020 è stata incredibilmente problematica, solo per usare un eufemismo: incalcolabili, di conseguenza, gli eventi, i lanci e le novità poi rimandati a data da destinarsi. Ma forse Samsung Galaxy Note 20 non subirà alcuno slittamento, anzi sarà uno degli smartphone Android che arriverà addirittura in anticipo; sempre se questo leak avrà ragione sulla data di lancio.

La fonte di queste informazioni è Ice Universe, profilo Twitter esperto nel rilasciare indiscrezioni poi confermate come veritiere a tema smartphone Android. Come riportato da Ice Universe (e poi da PhoneArena), Samsung avrebbe intenzione di rilasciare il Samsung Galaxy Note 20 il prossimo 5 agosto 2020, nel corso di una presentazione ufficiale (che dovrebbe tenersi online). Il Samsung Galaxy Note 20 arriverà anche nella versione Ultra, se tutto procederà come da copione. Del Super Zoom 100x invece vi abbiamo già parlato.

Ma non è tutto: l'evento di Samsung di agosto 2020 dovrebbe anche essere uno dei più importanti dei mesi precedenti, perché non mostrerà solo il Samsung Galaxy Note 20, ma anche il Galaxy Fold 2, il Galaxy Z Flip 5G, il Galaxy Tab S7 ed S7+, infine il Galaxy Watch 2; tutti i vari dispositivi verranno poi resi disponibili nelle settimane successive.

Ancora dei rumor prima di salutarci, questa volta a tema specifiche tecniche del Galaxy Note 20: lo smartphone Android dovrebbe presentare una batteria da 4500 mAh, una fotocamera principale da 108MP; e ancora, sarà proposto in varie versioni da 12GB e 16Gb di RAM, rispettivamente con 128/256GB oppure 512GB di memoria di archiviazione. Monterà infine il processore Exynos 992 oppure lo Snapdragon 865.