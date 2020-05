Samsung Galaxy Note 20 Plus avrà un super Zoom 100x grazie a una nuova camera periscopica?

Samsung Galaxy Note 20 Plus potrebbe avere un Super Zoom 100x grazie all'implementazione di una nuova camera periscopica, che porterebbe dunque questo vantaggio anche rispetto alla versione standard del Note 20, in cui la funzionalità e la tecnologia in questione non sono presenti.

Non si tratta ancora di un'informazione ufficiale ma è quanto emerge da un sito olandese chiamato GalaxyClub, riportata da WCCFtech, che sostiene di aver ricevuto il dettaglio da fonti attendibili. Si tratta dunque di percorrere una strada diversa rispetto a quella del Samsung Galaxy S20 Ultra con il suo 100x Space Zoom, che incorpora tale funzionalità in termini digitali, utilizzando una coordinazione tra i vari sensori e un potente software di gestione dell'immagine.

Il super zoom 100x di Samsung Galaxy Note 20 Plus sarebbe dunque ottico, derivante da una nuova camera periscopica particolarmente capace, resa possibile probabilmente dal maggiore spazio messo a disposizione all'interno della scocca del telefono.

Resta da capire se questa tecnologia debba essere implementata anche su altri modelli, sempre che la sua presenza venga confermata. Tra le altre novità, il Galaxy Note 20 Plus avrà un display 120Hz LTPO, dunque un altro passo avanti rispetto al modello standard che avrà invece display 60Hz LTPS.

Inoltre, il Note 20 Plus potrebbe essere l'unico modello ad avere la camera a 108MP, dunque ci sarebbero già diversi tratti distintivi a rendere il modello Plus più avanzato del Note 20 standard. Nel frattempo, sono emerse voci di corridoio sul prezzo di Google Pixel 5, che sembra particolarmente aggressivo e potrebbe rappresentare una serie minaccia per i Samsung Galaxy.