Dragon Age 2, Mike Laidlaw è fiero di vederlo nella top 10 di Steam

Mike Laidlaw è fiero di aver visto apparire Dragon Age 2 nella top 10 dei giochi più venduti su Steam, dopo così tanti anni dal lancio e nonostante la cattiva reputazione del gioco.

Evidentemente l'ex-Bioware, che ha lavorato anche a Jade Empire e alla serie Mass Effect, è particolarmente legato al secondo capitolo della serie Dragon Age, come ben traspare dai suoi tweet.

Laidlaw: "Vedere DAII nell'elenco dei giochi più venduti di Steam è maledettamente surreale per quel che mi riguarda."

"Era un gioco pieno di difetti, ma il team lavorò davvero duramente per realizzarlo nel pochissimo tempo che ci fu dato, quindi mi sono sempre sentito fiero di averci lavorato."

In effetti Dragon Age 2 è ricordato come il peggiore dei Dragon Age, nonostante alcune buone idee, soprattutto a livello narrativo. Purtroppo, come bene emerge dalle parole di Laidlaw, il problema del gioco fu il pochissimo tempo che EA diede a Bioware per svilupparlo, che costrinse a tagliare molte idee e a dotarlo di una struttura di gioco più limitata rispetto al primo e più ambizioso capitolo.

Recentemente Electronic Arts ha portato parte dei suoi titoli su Steam, tra i quali proprio Dragon Age 2, che a quanto pare alcuni non vedevano l'ora di poter giocare.

Seeing DAII on Steam's top seller list in 2020 is pretty fuckin' surreal for me, let me tell you. pic.twitter.com/l5hES4PTrF

It was a flawed game, but the team worked -so- hard to make it come to life in the limited time we had, so I'm always proud to have been a part of it.