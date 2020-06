The Last of Us 2, molti degli spoiler sono semplicemente falsi

Molti degli spoiler di The Last of Us 2 emersi nelle scorse settimane sono essenzialmente falsi, mentre altri sono completamente decontestualizzati. A dirlo è stato il game director Neil Druckmann, nonché vice presidente di Naughty Dog che, intervistato da Eurogamer, ha voluto chiarire come mai lui e il suo studio non sono intervenuti in precedenza sull'argomento.

Druckmann: "Sono state dette così tante falsità. Non abbiamo voluto correggere tutto perché sarebbe stato comunque un modo per anticipare il gioco. Dire che una cosa è falsa equivale a dire anche cos'è vero."

Con The Last of Us 2, Naughty Dog ha provato a raccontare tutte le possibili situazioni che una ragazza di 19 anni potrebbe dover vivere in un contesto come quello del gioco, anche attraverso la sessualità e la violenza fisica o mentale. "Se per qualcuno è un problema, mi dispiace, ma sarà la storia a parlare per noi. Ironia della sorte vuole che le persone che più potrebbero trarre benefici da questo tipo di storia sono quelle che stanno urlando di più, ma spero che ciò che c'è nel gioco sia sufficiente ad attirarli e a normalizzare cose che sono normali."

Come già riportato, quindi, The Last of Us 2 sarà emotivamente molto impegnativo. Non rimane che attendere il 19 giugno per sapere quanto.