Bloodborne, Demon's Souls ed Elden Ring, la lunga attesa dei fan dei souls

Ormai penso che nessuno possa più avere dubbi: il 2020 è un anno maledetto. Tra emergenze sanitarie, politiche ed ambientali, non ci siamo fatti mancare davvero nulla. E stavolta non ci sono nemmeno i videogiochi a farci tirare un respiro di sollievo. Nessuna vittoria dei buoni contro i cattivi, della civiltà contro i demoni, o dei nostri idoli nelle competizioni iridate. Anzi, non solo quelli che dovrebbero essere gli annunci più importanti degli ultimi 5 anni sono costantemente rimandati, ma con gli spoiler ci hanno rovinato anche uno dei giochi più attesi della generazione.

Ben consapevoli che ci sono cose decisamente più importanti dei videogiochi, ma anche che siamo qui a parlare di questo meraviglioso universo, non possiamo non constatare come una categoria particolare di videogiocatori non stia avendo nemmeno una gioia: gli amanti dei souls.

Tutti gli altri, più o meno, possono vivere con alcune certezze: coloro che si ammazzano di sport virtuali sanno che nemmeno la quinta guerra mondiale potrebbe bloccare EA o 2K dal pubblicare il nuovo capitolo di FIFA o NBA 2K. Gli amanti della quattro ruote sanno già di Dirt 5 e ci sono Forza Motorsport e GT, probabilmente, dietro l'angolo. FPS? Halo Infinite e il nuovo Call of Duty: Black Ops Cold War. GDR? Che ne dite di Cyberpunk 2077 o Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2? Sconfinando nell'open world ci sono Assassin's Creed Valhalla e virando completamente verso l'action Watch Dogs 2. I fan di Nintendo hanno un bel ˣ Paper Mario: The Origami King ad attenderli e le espansione dei Pokémon. Quelli dei picchiaduro potrebbero accontentarsi dell'arrivo di molti classici di SNK su Epic Games Store. Scorn potrebbe essere un bel gioco horror, senza dimenticarsi Ghostwire: Tokyo. C'è persino il meraviglioso Microsoft Flight Simulator. Avete capito il giochino: cercando bene c'è già almeno un videogames in grado di placare la sete di più o meno ogni categoria di videogiocatori.





A meno che siate dei fan dei Souls e di From Software in generale. Per voi solo voci di corridoio, smentite e, per il momento, false speranze. Elden Ring, essendo stato presentato lo scorso anno, era abbastanza certo fosse in dirittura d'arrivo, perlomeno fino ad oggi. Sembra, infatti, che Elden Ring non verrà mostrato nel 2020.

Cosa sta facendo, dunque, From Software? Da una parte c'è chi parla del rifacimento di Demon's Souls, come Jason Schreier, dall'altra chi punta i suoi soldi su Bloodborne, in lizza addirittura per essere uno dei giochi pubblicati da Sony ad arrivare anche su PC.

Entrambe delle ipotesi suggestive, ma al momento sono solo voci. Molto probabilmente, in un universo parallelo, adesso sanno qual'è il gioco che gli amanti dei Souls stanno aspettando, ma in questa realtà dovremo attendere che Sony annunci nuovamente una data per la sua presentazione di PS5. Nella speranza che questa sia vicina e che finalmente dia delle certezze ai fan di questo genere molto particolare. Oltre che a tutti coloro che seguono con interesse l'arrivo della nuova generazione di console.

Perché è vero che gli amanti di questo genere sono abituati a soffrire e a superare con pazienza anche gli ostacoli più impegnativi, ma sono ormai quattro anni che From Software non pubblica un souls puro e, a nostro avviso, sarebbe finalmente ora di interrompere questo lungo digiuno.

Cosa ne pensate? Qual'è il souls che vorreste giocare per primo su PS5 e Xbox Series X (o PC e Switch)? Bloodborne, Demon's Souls o Elden Ring? Parliamone!