Demon’s Souls Remake potrebbe essere all’evento di presentazione di PS5, secondo Jason Schreier

Stando al giornalista di Bloomberg Jason Schreier, il chiacchieratissimo remake di Demon's Souls, sviluppato da Bluepoint Games, potrebbe essere parte dell'evento di presentazione di PS5 del 4 giugno.

Per chi non li conoscesse, i Bluepoint Games sono quelli dell'ottima remastered di Shadow of the Colossus per PS4.

Schreier ha parlato di Demon's Souls in una conversazione su Twitter riguardante i giochi potenzialmente presenti all'evento. Secondo lui vedremo sia giochi esclusivi, sia di terze parti. Un utente gli ha quindi chiesto se l'elenco includesse anche Demon's Souls. Schreier non gli ha risposto, ma ha messo like al suo messaggio, gesto che molti hanno letto come una conferma.

Nel mentre Peter Dalton, il technical director di Bluepoint Games, ha citato il tweet di annuncio dell'evento di presentazione di PS5 commentando: "Sono così eccitato per quel che ci aspetta in futuro. È arrivato il momento di guardare avanti e lasciarci alle spalle i vecchi limiti dei videogiochi." In molti hanno letto il suo messaggio come la conferma della presenza del nuovo gioco di Bluepoint Games insieme a PS5.

Comunque sia non è scontato che si tratti di un remake di Demon's Souls. Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità che Bluepoint stia lavorando anche ai remake di Jak and Daxter e di Legacy of Kain: Soul Reaver. Staremo a vedere.