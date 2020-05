Super Mario 64: battuto il record mondiale di speedrun

Dopo otto anni Ryan "Simply" Reeves ha battuto il record mondiale di speedrun di Super Mario 64, quello della categoria più ambiziosa e difficile che comprende la raccolta di tutte le 120 stelle nascoste nel gioco. Lo streamer del Minnesota ce l'ha fatta in appena 1:38:28, ossia 15 secondi in meno del record precedente, fatto circa due mesi fa da Liam Kings.

Il momento della vittoria è stato particolarmente toccante, con lo speedrunner che è scoppiato in lacrime di gioia e con sua madre che è entrata in camera sua per vedere cosa stesse accadendo, per poi festeggiare insieme al figlio una volta scoperta la sua impresa, chiamando anche il padre. È bello vedere dei genitori che festeggiano l'impresa videoludica di un figlio.

Considerate che Reeves ha passato ben otto anni ad allenarsi per poter raggiungere questo risultato, con buona pace di chi continua a pensare che gli speedrunner si rovinino i giochi perché li finiscono troppo in fretta. Simply è tornato a fare streaming dopo qualche anno di stop, dovuto al college e a una sindrome del tunnel carpale con tendinite che gli impediva di giocare. Qui di seguito pubblichiamo la registrazione dello stream con il record. Se volete vedere il momento topico, andate a 5:43.00.