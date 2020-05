Twitch: Pokimane sconvolta dopo aver mostrato per sbaglio la sua email in una live

La star di Twitch Imane "Pokimane" Anys ha commesso un grave errore durante una diretta: ha lasciato visibile il suo indirizzo email. L'accaduto l'ha letteralmente sconvolta, anche perché probabilmente ora teme di essere bombardata di messaggi inopportuni.

Quando è successo, Pokimane stava finendo di installare Call of Duty: Modern Warfare, per lanciarsi per la prima volta nella serie di Activision, come da lei stessa confessato, quando si è alzata dalla sua postazione per andare a prendere dell'acqua.

Purtroppo facendolo ha lasciato aperta una schermata in cui si poteva vedere la sua email e il suo ID di Activision. Naturalmente è stata subito bombardata di richieste d'amicizia e di non vogliamo nemmeno sapere quante email (speriamo che i toni siano accettabili).

Tornata al computer, Pokimane si è resa conto dell'errore e si è messa le mani tra i capelli presa dallo sconforto, quindi ha ripreso il controllo di sé e ha fatto una battuta sulla casualità dell'essersi alzata dal PC nel momento esatto in cui è apparsa la schermata malandrina. Comunque sia è chiaro che ora dovrà cambiare email se non vuole essere tormentata. Certo, può sempre consolarsi ricordando che a PewDiePie è già accaduto almeno due volte.